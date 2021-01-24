'The Big Bang Theory'nin yıldızı: Diziye sağlık sigortası için katıldım

24 Ocak 2021 Pazar, 09:58

Oyuncu Mayim Bialik, CBS'te 12 sezon boyunca yayımlanan "The Big Bang Theory"nin seçmelerine katılmadan önce aklında Screen Actors Guild'in (Ekran Oyuncuları Birliği) kendisine sağlık sigortası sunabileceği fikrinin olduğunu söyledi.

Independent Tükçe'nin haberine göre, ünlü oyuncu verdiği NME'ye verdiği yeni röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Eminim kuzeydeki hepiniz sağlık sigortamın tükendiğini anlayabilirsiniz, çünkü sağlık sigortası bu ülkede bir insan hakkı olarak sayılmıyor. Yürümeye yeni başlamış bir çocuğum ve yeni doğmuş bir bebeğim vardı, yüksek lisans öğrencisiydim ve sigortamın süresi dolmaktaydı.

Burada veya başka bir yerde birkaç işe girebilirsem tekrar sigorta alabileceğimi düşündüm. Bir televizyon dizisinin düzenli bir oyuncusu olmayı ummamıştım. Sinirbilim öğretiyordum. İbranice dersi veriyordum. Piyano dersleri veriyordum. Aynı anda birçok farklı şey yapıyordum."

Bialik daha sonra "The Big Bang Theory"nin seçmelerine girerek hayatının değiştiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Ve nihayetinde daha önce hiç izlemediğim 'The Big Bang Theory' isimli dizinin seçmelerine katıldım ve hayatım değişti ve sigortam oldu."