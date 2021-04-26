The Crown dizisinde Prens Andrew'i oynayacak oyuncu bulunamıyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:11

İngiliz Kraliyet Ailesi’ni anlatan Emmy ödüllü dizi The Crown'ın beşinci sezonunda Prens Andrew’in hikayesi başlıyor. Yeni sezonda Prenses Diana’yı Elizabeth Debicki, Kraliçe Elizabeth’i Imelda Staunton’ın canlandırması planlanırken, Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan ve kendisine 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği suçlamaları yöneltilen Prens Andrew’i canlandıracak oyuncu henüz bulunamadı.



Dizinin dördüncü sezonunda çok az görülen Prens Andrew’i 24 yaşındaki Tom Byrne canlandırmıştı.



The Sun gazetesinin haberine göre, Prens’i oynayabilecek genç oyuncuların özgeçmiş taramaları yapılsa da, genç oyuncular, ‘skandal’ nitelikli bir olayla adı anılan ve bundan dolayı saraydaki görevine son verilip ofisi kapatılan Prens Andrew’i canlandırmak için istekli değil.

Kaynaklara göre, oyuncular, Hollywood kariyerlerini, Prens Andrew gibi gerçek hayatta olumsuz bir olayla adı anılan birini oynayarak inşa etmek ve o rolle hatırlanmak istemiyor.

Prens Andrew, geçen yıl BBC sunucusu Emily Maitlis’e verdiği röportaj felaketi sonrasında, annesi Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Prens Andrew'in ismini temize çıkarma girişimi olarak planlanan röportajı, İngiliz basınında geniş yer bulmuş ve bir ‘halkla ilişkiler faciası’ olarak tanımlanmıştı.



NE OLMUŞTU?

Aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunan ve insan ticareti ile suçlanan Jeffrey Eipstein hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.

Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre, 17 yaşında olduğu 2001 yılında, daha sonra 2002 yılında New York'ta, Londra'da ve Epstein'ın ABD Virjin Adaları'ndaki özel mülkünde Prens Andrew'la cinsel ilişkiye zorlandığını söylemişti. BBC’ye konuşan Prens Andrew isae "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti.

İddialara kanıt niteliğinde olduğu belirtilen bir fotoğraf da gündeme gelmişti. 2001 tarihli Londra'da çekilen fotoğrafta, Prens Andrew, Epstein'ın kız arkadaşının evinde elini Giuffre'nin beline dolarken görülüyor. Prens Andrew bu fotoğraf sorulduğunda "Bizim yaptığımız incelemeler sonucu, fotoğrafın sahte olup olmadığını kanıtlayamadık, çünkü bir fotoğrafın fotoğrafının fotoğrafı" demişti.



Giuffre, Prens Andrew'la ilk olarak 10 Mart 2001'de cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti. Prens ise o tarihte kızı Beatrice'i Pizza Express adlı pizza restoranına götürdüğünü sonra da geceyi evde geçirdiğini ifade etmişti. O tarihte pizzacıya gittiğini nasıl hatırladığı sorulduğunda da Prens "Woking'de Pizza Express'e gitmek benim için çok olağandışı bir durum, çok tuhaf bir şekilde hatırlıyorum" yanıtını vermişti.

Prens Andrew, ABD'de olmasına rağmen bahsi geçen bir diğer tarihte Giuffre ile New York'ta cinsel ilişkiye girdiği iddialarını da yalanlamıştı. Epstein'in özel adasında yedi, sekiz genç kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiği iddiaları için de "Kesinlikle doğru değil" demişti.



Epstein, 2008 yılında cinsel taciz suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Prens ise 2010 yılı Temmuz ayında cezaevinden çıkan Epstein'ı Aralık'ta New York'taki evinde ziyaret etmişti.

BBC röportajında 'neden bir cinsel taciz suçlusunu görmeye gittiği' sorulduğunda Prens Andrew'ın yanıtı, "Oraya gitmemin tek sebebi, artık hüküm giydiği için birlikte görülmemizin doğru olmadığını söylemekti" şeklindeydi. Evde birkaç gün geçirip bir de partiye katılan Prens Andrew orada kalmanın 'elverişli' olduğunu söylemiş ama 'yaptığının doğru olmadığını' dile getirmişti.