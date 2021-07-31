The Guardian Türkiye’deki orman yangınlarını yazdı: ‘Endişeleri artırıyor’

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:00

Türkiye’de meydana gelen yangınlar dış basının gündeminde de yer aldı. The Guardian’ın iklim değişikliği ve uyarılara dikkat çektiği haberinde uzman görüşlerine de yer verildi.

The Guardian’ın uydu verilerinden aktardığına göre, Türkiye’deki orman yangınlarının ısı yoğunluğu, bugüne kadar ülke için kaydedilenden dört kat daha yüksekti.

Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerini kasıp kavuran yangınlarda 4 kişi hayatını kaybettiği hatırlatılan haberde, “ABD’deki ölümcül sıcak hava dalgasının, Avrupa ve Çin'deki sellerin, Sibirya'daki yangınların ardından Türkiye'deki yıkım, iklimin bozulduğu bir dünyada endişeleri artırıyor" denildi.

'KIBRIS'A SÜRÜKLENDİ'

Copernicus’tan bilim insanı olan Mark Parrington Guardian’a yaptığı değerlendirmede, "Bu rakamlar son 19 yıla kıyasla ölçeğin dışında" dedi. Parrington, “Antalya ve Mersin’de meydana yangınlardan çıkan dumanların artık Kıbrıs'a sürüklendi” dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye'nin iç kesimlerinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin çok üzerine çıkacağını belirtmişti. Yapılan açıklamada, sağlık ve su temini sorunlarını önlemek için hazırlıklar çağrısında bulunulmuştu.