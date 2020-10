'The Queen's Gambit' dizisi hangi satranç ustasının hayat hikayesinden esinleniyor?

30 Ekim 2020 Cuma, 12:48

Netflix'in satranç ustalarını konu alan yeni dram dizisi "The Queen's Gambit" tam olarak gerçek bir hikayeye dayanmasa da gerçek satranç ustalarından esinleniyor.

Dizinin, "Logan"ın senaryosunun yazarlarından da olan yaratıcısı Scott Frank, "The Queen's Gambit"i, karakteri profesyonel satrancın ataerkil dünyasında yol alırken satranç dehası Beth Harmon'ın (Anya Taylor-Joy) güncesi olarak kuruyor.

"The Queen's Gambit", The Hustler ve David Bowie'nin başrol oynadığı "The Man Who Fell To Earth" (Dünyaya Düşen Adam) gibi filmlere kaynak olmuş kitapları da kaleme almış Walter Tevis'in aynı başlıklı romanına dayanıyor.

New York Times'a 1983'te verdiği röportajda Tevis, aynı anda hem deha hem de takıntıdan beslenen Beth Harmon karakterini yaratmadaki esinini rekabetçi satranç dünyasından aldığını açıklamıştı.

"The Queen's Gambit" özünde gerçek bir hikaye değil, esinini Rus Boris Spassky'i mağlup ederek Dünya Satranç Şampiyonası'nı kazanan ilk Amerikalı olan satranç dehası Bobby Fischer'dan alan bir kurgu hikaye.

Bobby Fischer

Tıpkı Beth gibi Fischer da okullu eğitimi yokken rekabetçi satrancın büyükleri arasına giren (Şah Mat (Pawn Sacrifice, 2014) filminde de işlendiği üzere), bu sırada Satranç960 olarak da anılan satranç varyantı Fischer Rastgele Satrancı'nı icat eden bir deha.

Garry Kasparov

Öte yandan "The Queen's Gambit" satranç ustası Bruce Pandolfini dışında satranç efsanesi Garry Kasparov'dan da esin ve rehberlik alıyor. Anya Taylor Joy'un canlandırdığı Beth Harmon kurgu bir karakter olsa da hem roman hem de Netflix uyarlaması esin almak için tarihe başvuruyor, bu da aslen hayal ürünü olan bu hikayeye atmosfer ve gerçeklik katıyor.