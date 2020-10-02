'The Simpsons' 32'nci sezonuyla ekranlara dönüyor

02 Ekim 2020 Cuma, 16:34

'The Simpsons', 32'nci sezonuyla FX ekranlarına geri dönüyor. Dizinin yeni bölümleri ABD yayınından bir hafta sonra her pazar FX kanalında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni sezonu, 4 Ekim Pazar akşamı saat 21.00’de başlayacak.

İlk bölümü 1989 yılında yayımlanan dizide, baba Homer Simpson’ı seslendiren Dan Castellaneta ile anne Marge’ı seslendiren Julie Kavner, yeni sezonda da karakterlerine hayat vermeye devam edecek.