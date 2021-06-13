The Sunday Times İstanbul'daki insan kaçakçılığını yazdı

13 Haziran 2021 Pazar, 12:23

İngiliz Sunday Times gazetesi, insan kaçakçılığını araştırmak üzere kılık değiştirerek İstanbul Aksaray semtindeki seyahat acentelerine gitti. Yasa dışı yolları kullanarak Türkiye’den İngiltere’ye gitmek için verilen teklifleri ve fiyatları araştırdı. Sunday Times, “seyahat acentelerinde faaliyet gösteren insan kaçakçılarının, İtalya üzerinden İngiltere'ye götürülmek üzere kişi başı 10.000 ila 15.000 İngiliz sterlini arasında bir fiyat teklif ettiğini” belirtti.

Makalede, “İngiltere'ye girdikten sonra, iyi ücretli iş bulmak ve akrabalarını bulmak kolay olurdu. Boğulmaktan korkuyor musun? Korkma... Daha şimdiden yüz binlerce insan aynı yolculuğu yaptı ve sadece birkaçı hayatını kaybetti. Geri kalanlar İngiltere'de mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Bütün bunlar, yaklaşık 10.000 sterlin gibi çok makul bir fiyat...” ifadelerine yer verildi.

“Aksaray’daki bir seyahat acentesinin ofisinde, insan kaçakçısı yüzünde kazanan bir gülümsemeyle yalanlarını söylüyor” denilen haberde, o kişinin, “Küçük bir tekneyle Manş Denizi'ni geçmenin sadece 20 dakika süreceğini” ifade ettiği aktarıldı.

VIP PAKET SUNULDU

Haberde, “Avrupa'ya giden tehlikeli rotayı sadece bir seyahat gibi göstermek için yüksek hızlı jet botları ve sağlam nakliye gemilerinde konforlu yatacak yerleri içeren “VIP paketleri” sundular” denildi.

Sunday Times, muhabirlerinden birinin İranlı bir kadın gibi görünerek müşteri gibi davrandığını yazdı. Birkaç dakika içerisinde iki farklı acenteden muhabire, ‘sahte Avrupa pasaportları, vizeler ve kimlik kartlarının yanı sıra uçak, balıkçı tekneleri ve kamyonlarla ulaşım da dahil olmak üzere İngiltere'ye geçiş için seyahat seçeneklerinin önerildiği belirtildi.

İNDİRİM TEKLİFİ

Haberde insan kaçakçılardan birinin, "Merak etmeyin, sizi oraya götürebiliriz, sen iyi birine benziyorsun, o yüzden sana indirim yaparız. Kanal kısmını geçmek için seçeneklerin; bir "Jet bot" ile bir saatte geçmek için 5.000 avro veya daha yavaş bir tekne ile geçiş 3.000 avro olur. Bir kamyonun arkasına saklanmak daha pahalı ve Fransa'daki yetkililerin araçların içindeki göçmenleri tespit edebilen gelişmiş kameralara sahip olması nedeniyle başarısızlık olasılığın daha yüksek. “Benim tavsiyem, tekneye binmemen. Bunun yerine Türkiye'den Fransa'ya ve ardından 13.000 sterlin karşılığında sahte bir İspanyol pasaportuyla İngiltere'ye uçman...” ifadelerine yer verildi.

‘INSTAGRAM'DA REKLAMI YAPILDI’

Gazete ödemenin, yüzde 30'unun nakit, yüzde 70'inin İstanbul'daki bir para transfer dükkanına bırakılarak paranın insan kaçakçıları tarafından alındığını belirtti.

Bu hizmetlerin çevrimiçi olarak açıkça ilan edildiği belirtilen haberde, Instagram veya Telegram'da kaçakçıların İngiltere'ye indirimli fiyatlar sunan yüzlerce gönderisini bulunduğu aktarıldı. Haberde,"Telegram'da aktif olan bir "seyahat şirketi", sığınma için inandırıcı bir kılıf bulmaya yardım etmeye bile söz verdi" denildi.