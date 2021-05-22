The Times'tan Libya analizi: "Türkiye için kazanç, Avrupa için ürkütücü"

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:27

Libya sahil güvenliğinin yıllar boyu Avrupalı devletler tarafından eğitilmelerine karşın, bugün yasadışı göçmen geçişlerinde Türkiye ile işbirliği yaptığının vurgulandığı haberde, 'Türkiye'nin bir zamanlar AB tarafından oynanan rolü devraldığı' vurgulandı.

Haberde, "Türkler, Ankara'nın Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürme planlaması çerçevesinde Libya sahil güvenliği ve çeşitli askeri birlikleri eğitiyor" ifadeleri yer aldı.

"AVRUPA İÇİN ÜRKÜTÜCÜ"

Haberde, Roma'daki Uluslararası Çalışma Merkezi direktörü Gabriele Iacovino'nun görüşlerine de yer verildi. Iacovino'ya göre, “Türkler [Libya'da] önemli bir boşluğu doldurdu.”

Türkiye'nin Libya'da kalpleri ve akılları kazandığını söyleyen İsviçre merkezli Global Initiative analisti Jalel Harchaoui ise “Ankara'nın yetiştirdiği bir Libyalı, Türkiye'nin neredeyse ömür boyu hayranı oluyor” dedi.

Harchaoui'ye göre bu durum, "Avrupa için politik anlamda epey ürkütücü."