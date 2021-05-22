The Times'tan Libya analizi: "Türkiye için kazanç, Avrupa için ürkütücü"
İngiliz The Times gazetesi, Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürmek isteyen Türkiye'nin Libya'da önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.
Libya sahil güvenliğinin yıllar boyu Avrupalı devletler tarafından eğitilmelerine karşın, bugün yasadışı göçmen geçişlerinde Türkiye ile işbirliği yaptığının vurgulandığı haberde, 'Türkiye'nin bir zamanlar AB tarafından oynanan rolü devraldığı' vurgulandı.
Haberde, "Türkler, Ankara'nın Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürme planlaması çerçevesinde Libya sahil güvenliği ve çeşitli askeri birlikleri eğitiyor" ifadeleri yer aldı.
"AVRUPA İÇİN ÜRKÜTÜCÜ"
Haberde, Roma'daki Uluslararası Çalışma Merkezi direktörü Gabriele Iacovino'nun görüşlerine de yer verildi. Iacovino'ya göre, “Türkler [Libya'da] önemli bir boşluğu doldurdu.”
Türkiye'nin Libya'da kalpleri ve akılları kazandığını söyleyen İsviçre merkezli Global Initiative analisti Jalel Harchaoui ise “Ankara'nın yetiştirdiği bir Libyalı, Türkiye'nin neredeyse ömür boyu hayranı oluyor” dedi.
Harchaoui'ye göre bu durum, "Avrupa için politik anlamda epey ürkütücü."
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası