The Weeknd artık Grammy istemiyor

12 Mart 2021 Cuma, 12:32

Son yılların en popüler isimlerinden The Weeknd aldığı ilginç bir boykot kararıyla gündemde. Ünlü yıldız bundan böyle Grammy ödüllerine hiçbir şekilde katılmayacağını açıkladı.

BBC’nin haberine göre Kanadalı müzisyen ve şarkıcı The Weeknd bu yılki Grammy ödüllerinde hiçbir ödül için kısa listeye alınmayınca böyle bir karar aldı. Geçen yıl "Blinding Lights" adlı parçasıyla tüm dünyada en büyük geliri elde eden The Weeknd bu durumu "bir saldırı" olarak niteledi.

Pazar günü yapılacak tören öncesi bir açıklama yayınlayan The Weeknd "Bundan böyle bağlı olduğum plak şirketimin Grammy ödülleri başvurularında benim müziğimi öne sürmelerine izin vermeyeceğim" dedi. The Weeknd ayrıca Recording Academy (kayıt Akademisi), adaylıkların büyük kısmına karar veren ‘gizli komite’den kurtulana kadar ödül törenlerine de katılmayacağını açıkladı.

Çok kısa bir süre önce bir başka yıldız isim, Zayn Malik de "adaylık sürecinde saydamlığa izin vermeyen" sistemi eleştirmiş ve bu durumun "adam kayırmacılığa ve ırkçılığa yol açtığını" söylemişti.