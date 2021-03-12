The Weeknd artık Grammy istemiyor
Ünlü şarkıcı bu yılki Grammy ödüllerinde hiç adaylık alamayınca ilginç bir karar aldı ve gelecekteki Grammy ödüllerini boykot edeceğini açıkladı.
Son yılların en popüler isimlerinden The Weeknd aldığı ilginç bir boykot kararıyla gündemde. Ünlü yıldız bundan böyle Grammy ödüllerine hiçbir şekilde katılmayacağını açıkladı.
BBC’nin haberine göre Kanadalı müzisyen ve şarkıcı The Weeknd bu yılki Grammy ödüllerinde hiçbir ödül için kısa listeye alınmayınca böyle bir karar aldı. Geçen yıl "Blinding Lights" adlı parçasıyla tüm dünyada en büyük geliri elde eden The Weeknd bu durumu "bir saldırı" olarak niteledi.
Pazar günü yapılacak tören öncesi bir açıklama yayınlayan The Weeknd "Bundan böyle bağlı olduğum plak şirketimin Grammy ödülleri başvurularında benim müziğimi öne sürmelerine izin vermeyeceğim" dedi. The Weeknd ayrıca Recording Academy (kayıt Akademisi), adaylıkların büyük kısmına karar veren ‘gizli komite’den kurtulana kadar ödül törenlerine de katılmayacağını açıkladı.
Çok kısa bir süre önce bir başka yıldız isim, Zayn Malik de "adaylık sürecinde saydamlığa izin vermeyen" sistemi eleştirmiş ve bu durumun "adam kayırmacılığa ve ırkçılığa yol açtığını" söylemişti.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama