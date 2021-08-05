The Weeknd’in klibine 'epilepsi' yasağı
Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd'in yeni şarkısına çektiği klibin ön izlemesi, epilepsi hastaları için tehlikeli olduğu gerekçesiyle sinemalardan kaldırıldı.
Ünlü Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd’in son klibinin
sinema salonlarındaki gösterimi durduruldu.
31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın ‘Take My Breath’ adlı
yeni şarkısının klibinden bir kesit, ABD sinemalarında Suicide Squad filminin
öncesinde gösteriliyordu.
NTV’nin haberine göre; farklı olimpiyat noktalarında ve
sosyal medyada ön izlemesi gösterilen klip, "yoğun flaş ışığına"
sahip olduğu gerekçesiyle ve epilepsi uyarıları nedeniyle gösterimden çekildi.
Işık duyarlılığı olan epilepsi hastalarının yanıp sönen
ışıklara duyarlı olduğu ve bu ışıkların epilepsi nöbetlerini tetikleyebildiği
biliniyor.
The Weeknd, GQ dergisine verdiği röportajda, “Bu, her zaman yapmak istediğim albümdü” ifadesini kullanmıştı.
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