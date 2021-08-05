The Weeknd’in klibine 'epilepsi' yasağı

Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd'in yeni şarkısına çektiği klibin ön izlemesi, epilepsi hastaları için tehlikeli olduğu gerekçesiyle sinemalardan kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:22
The Weeknd’in klibine 'epilepsi' yasağı
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Ünlü Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd’in son klibinin sinema salonlarındaki gösterimi durduruldu.

31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın ‘Take My Breath’ adlı yeni şarkısının klibinden bir kesit, ABD sinemalarında Suicide Squad filminin öncesinde gösteriliyordu.

NTV’nin haberine göre; farklı olimpiyat noktalarında ve sosyal medyada ön izlemesi gösterilen klip, "yoğun flaş ışığına" sahip olduğu gerekçesiyle ve epilepsi uyarıları nedeniyle gösterimden çekildi.

Işık duyarlılığı olan epilepsi hastalarının yanıp sönen ışıklara duyarlı olduğu ve bu ışıkların epilepsi nöbetlerini tetikleyebildiği biliniyor.

The Weeknd, GQ dergisine verdiği röportajda, “Bu, her zaman yapmak istediğim albümdü” ifadesini kullanmıştı.


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