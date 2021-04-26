Thodex kripto para mağdurlarının durumlarına Cumhuriyet ulaştı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 04:00

Mesajlaşma programları üzerinde grup kurarak örgütlenen mağdurlar, tepkilerini ve yaşadıklarını birbirleriyle paylaştı. Mağdurlardan birinin aracılığıyla girdiğimiz mesajlaşma grubunda onların dertlerine kulak verdik.

Akrabalarının çoğunu Thodex’e üye yaptığından bahseden Erdem isimli mağdur, 2018’de kripto para işlemine başladığını ancak bir süre sonra bırakıp bu sene maddi sıkıntılarından dolayı yeniden başladığını kaydetti. Erdem, maddi ve manevi olarak zor durumda kaldığını belirterek intiharın eşiğine geldiğini yazdı. Fotoğrafçı olduğunu, olayın başından beri de işe gitmediğini ve bunalımda olduğunu belirten Erdem, tüm akrabalarının kendisini suçladığını kaydetti.

Çaresizlik içinde olan bir başka mağdur M.A. da dayısından aldığı 20 bin lira borç parayla Thodex’e üye olduğunu söylerken hiç kimseye açıklama yapamamanın mahcubiyetinde olduğunu kaydetti. Telefonunu kapattığını belirten M.A., son umudu olan bu parayı da kaybettikten sonra ne yapacağını bilemediğini aktardı.

Bunlara benzer, dile kolay 10, 30, 50, 90, 110, 270 bin lira kaybedenler... Daha da ve hatta en çok dikkatimi çeken ise Thodex’te 330 bin lirasının kaldığını açıklayan A.Ç. isimli mağdurun daha önce Çiftlik Bank vurgununda da dolandırıldığını itiraf etmesiydi. Her iki vurgundan da nasibini aldığı için kendisine “salak” diyen A.Ç., elindeki tüm birikimini kaybettiğini belirterek “Su bile içemeyeceğini” yazdı.

Kaygıları ortak olan mağdurlar, reklamlarında ünlü oyuncuların ve mankenlerin yer alması nedeniyle Thodex’e güvendiğini vurguladı. Tüm bunların ışığında, kaybettiklerine üzülen mağdurların kaygısı ortakken sitemleri de benzerdi aslında. Birisinin yazdığı “İnsanlar niye böyle şeylere yöneliyor onu araştırmak lazım aslında” cümlesi pek çok şey ifade ediyor bakıldığında. Çok uzun saatler emek isteyen işlerde çalışmalarına karşın ya da iş bulamadıkları için giden kötü ekonomik gidişatlarına son vermek isteyenler için bir yöntem ya da kaçış yolu, kolay yoldan para kazanmak...