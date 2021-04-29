Thodex soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Özer bu işte yalnız değil
2 milyar dolar (kripto para) ile kayıplara karışan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheliler, "Özer bu işte yalnız değil" itirafında bulundu.
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini 'ortak hareket etmekle' suçladığı öğrenildi.
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
PROMOSYONLARLA KULLANICILAR ÇEKİLDİ
Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer’in sistemini "saadet zinciri" modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer’in yüksek kazanç vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi. Thodex’e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı.
YATIRIMCI SAYISI NASIL ARTTI?
Kullanıcıların yüksek kazanç elde ettiklerini çevreleriyle paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket patronu Özer’in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu şekilde ayakta tutma çabasında olduğu değerlendirildi.
Gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattı.
DOLANDIRICILIK TUTARI BELİRLENMEDİ
Öte yandan soruşturmada bilirkişi incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık tutarının henüz belirlenmediği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tüm bilirkişi incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya konu olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.
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