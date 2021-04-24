Thodex vurgunu! Kılıçdaroğlu’ndan iktidara: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarına Thodex vurgunuyla ilgili, "Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?" sorusunu yöneltti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1'de Merdan Yanardağ’ın sunduğu "Gündem Özel" programında, yüzyılın vurgunu olarak değerlendirilen Thodex olayıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, 2 milyar dolarla (kripto para) yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer ile ilgili AKP iktidarına, "Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?" sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"NİYE SORMADIN, 'YA ARKADAŞ SEN KİMSİN?
Vurgunu vurdu. Bu adam ne yapacak biliyor musunuz? Burada tokatladığı ve kendisini koruyan siyasileri yurtdışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız.
'Acaba toplumun dikkatini açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, pandemiden nereye çekebilirim?'…
'Emekli amiraller bildiri yayınladı, 80 yaşında hastanede yatan emekli amiral darbe yapacak…' Nedir Allah aşkına bu? Ayağına elektronik kelepçe takıyor; Peki bu adama neden takmadın kardeşim? 2 milyar doları tokatlayan adama neden takmadın? Niye sormadın, 'ya arkadaş sen kimsin?' Bu ülkenin maliyesi nerede ya?
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