Thodex'in kurucusu sırra kadem bastı! Faruk Fatih Özer'e soruşturma
Son dakika... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar (kripto varlık) ile yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme oturdu. Özer, hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı. Polis, kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili şirketin Kadıköy'de bulunan merkezine incelemelerde bulunmak üzere gitti. İncelemelerini tamamlayan polis daha sonra binadan ayrıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.
FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.
Video Haberler
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
- Adana'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Hukuksuz atamayla görev
- Kabinede kaç bakan daha değişecek?
- Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt