THY çalışanı Alper Danış’ın, maddi zorluk nedeniyle hayatına son verdiği iddia edildi

07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:56

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda Türk Hava Yolları iştiraki olan TGS Yer Hizmetleri A.Ş.'de rampa işçisi olarak çalışan 30 yaşındaki iki çocuk babası Alper Danış, mola sırasında hayatına son verdi.

Evrensel'in haberine göre; bir TGS Yer Hizmeleri çalışanı, intiharın kendileri gibi uzun süredir TGS’de kısa çalışma uygulanması ve ikramiyeleri iptal edilmesi sonucu Danış’ın yaşadığı geçim sıkıntısı ile doğrudan ilgili olduğunu söyledi.

20 BİN LİRALIK BORCU NEDENİYLE İCRALIK OLDU

Kendisi de TGS Yer Hizmetleri çalışanı olan bir işçi Danış’ın 20 bin lira kadar biriken borcu nedeniyle icralık olduğunu söyledi. Evrensel'e konuşan işçi, Danış’ın intiharının pandemini başından beri uygulanan kısa çalışma ile ilgili olduğunu ifade etti. Pandeminin başından beri kısa çalışma uygulandığını ifade eden işçi, 4 ayda bir alınan ikramiyelerden vazgeçilmesi için kendilerine zorla belge imzalatıldığını belirterek “Sen harcamalarını alacağın maaşa, ikramiyeye göre ayarlıyorsun. Kısa Çalışma Ödeneği verilip, ikramiyeleri kesilen bir çok arkadaşımız borç alarak geçinmek zorunda kaldı. Alper Danış da bu koşullarda intihara sürüklendi” dedi.