THY ekibinde koronavirüs vakası: 50 kişi Hong Kong'ta karantinada!

02 Nisan 2021 Cuma, 12:25

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Çin'in özel yönetim bölgesi olan Hong Kong'a gerçekleştirilen kargo uçuşunda pass ekibe yapılan testte bir ekip üyesi pozitif çıktı. Airporthaber'in aktardığına göre, testin pozitif çıkmasıyla 18 kişilik ekibin tamamı karantinaya alındı.

SON 3 UÇUŞUN TAMAMINDA POZİTİF VAKALAR VAR

Hong Kong'ta karantinada olan THY ekip üye sayısı toplamda 50'ye yükselirken, yapılan son 3 uçuşun tamamında pozitif sonuca rastlandığı öğrenildi.





KONTEYNERLERDE KALIYORLAR

İstanbul'da test yapılarak ve negatif sonuç alınarak Hong Kong'a giden ekiplerin burada nasıl pozitif çıktıkları bilinmezken, pozitif çıkan ekiplerin oluşturulan konteyner odalarında konakladığı öğrenildi.

Öte yandan bakanlık ve konsolosluk yetkilileri tarafından THY ekiplerinin yurda getirilmek istendiği ancak Hong Kong yetkililerinin Covid-19 konusundaki hassasiyeti nedeniyle bunun gerçekleşmediği belirtildi.

İstanbul-Hong Kong seferlerinde art arda yapılan 2 uçuşta ekip üyelerinde pozitif sonuç çıkması sonrası Salı günü yapılan son uçuşa Pass ekibin gönderildiği ve yine pozitif sonuç elde edilmesi sonrasında Hong Kong'ta konteyner odalarda karantinada kalan ekip sayısının 50'yi geçtiği öğrenildi.