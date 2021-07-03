THY "FETÖ" davasını kaybetti: 350 bin TL tazminat
Türk Hava Yolları, 2016 yılında FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle işten attığı 211 kişi tarafından açılan davaları kaybetmeye devam ediyor.
Türk Hava Yolları, 2016 yılında FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle işten attığı 211 kişi tarafından açılan davaları kaybetmeye devam ediyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda kamu ve özel şirket çalışanları hakkında örgüte destek olmak suçundan dava açılmıştı. Birçok çalışan ile yollar ayrılırken bu dönemde Türk Hava Yolları da 211 kişinin iş akdi "FETÖ yapılanmasına müzahir olmak" sebebiyle feshedilmişti.
350 BİN TL TAZMİNAT
Airporthaber'in aktardıklarına göre, işlerine son verilen kişilerin büyük bir kısmı konuyu yargı makamlarına taşıdı. Örgütle herhangi bir ilişkileri olmadığını ve haksız yere iş akitlerinin sonlandırıldığını savunan kişilerden ikisi daha THY aleyhine açtığı davaları kazandı.
Bakırköy 11'inci ve 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülen davalar sonrasında THY A.O. dava ve tazminat masraflarıyla birlikte yaklaşık 350 bin TL ödemeye mahkum edildi.
Söz konusu işten atılmalarla ilgili diğer davaların da devam ettiği mahkemelerde alınan kararların emsal teşkil edeceği belirtildi.
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