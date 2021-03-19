THY uçağından korkutan iniş: Dönüş seferi iptal, İstanbul'dan ekip gönderildi

19 Mart 2021 Cuma, 10:52

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Hannover'e giden yolcu uçağı sert iniş yapınca uçakta hasar meydana geldi.

Airporthaber'in haberine göre; Türk Hava Yolları'nın 13 Mart Cumartesi günü İstanbul-Hannover seferini yapan TC-LSB kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı sert iniş yaptı. Kimsenin yaralanmadığı olayda THY uçağının iniş takımlarında hasar meydana geldiği tespit edildi.

UÇAK 5 GÜNDÜR HANOVER'DE

Bunun üzerine dönüş seferi iptal edilen Türk Hava Yolları uçağı için İstanbul'dan THY Teknik ekibi gönderildi. Uçağın 5 gündür Hanover'de olduğu bildirildi.

Olayla ilgili havalimanı yer ekipleri tarafından verilen bilgilere göre; İniş sırasında 40 knot şiddetinde bir rüzgar olduğu ve bu nedenle sert iniş yaptığı bildirildi. Yolcuların bu durum karşısında büyük korku yaşadığı ancak kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.