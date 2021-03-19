THY uçağından korkutan iniş: Dönüş seferi iptal, İstanbul'dan ekip gönderildi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Hannover'e giden yolcu uçağı sert iniş yapınca uçakta hasar meydana geldi.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Hannover'e giden yolcu uçağı sert iniş yapınca uçakta hasar meydana geldi.
Airporthaber'in haberine göre; Türk Hava Yolları'nın 13 Mart Cumartesi günü İstanbul-Hannover seferini yapan TC-LSB kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı sert iniş yaptı. Kimsenin yaralanmadığı olayda THY uçağının iniş takımlarında hasar meydana geldiği tespit edildi.
UÇAK 5 GÜNDÜR HANOVER'DE
Bunun üzerine dönüş seferi iptal edilen Türk Hava Yolları uçağı için İstanbul'dan THY Teknik ekibi gönderildi. Uçağın 5 gündür Hanover'de olduğu bildirildi.
Olayla ilgili havalimanı yer ekipleri tarafından verilen bilgilere göre; İniş sırasında 40 knot şiddetinde bir rüzgar olduğu ve bu nedenle sert iniş yaptığı bildirildi. Yolcuların bu durum karşısında büyük korku yaşadığı ancak kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Altaylı'dan İnsan Hakları Eylem Planı tepkisi
- Devlet görevlisi Öcalan’la ne konuşmuştu?