THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre,
Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak.
Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu
uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran THY, yurt içi ve yurt dışı
seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.
UÇUŞLAR HAKKINDA ŞU BİLGİ VERİLDİ:
THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat
beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi
itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş
gerçekleştirecek.
Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve
uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka
THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.
Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu
olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları
analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve
Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.
THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği
uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak.
Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır,
Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın
yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.
Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen
uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden
planlandı.
Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin,
Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih,
Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam;
Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.
Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana,
Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir,
Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.
Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere
"www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0
849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılıyor.
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