THY'de ne oluyor?: "Pilotlar işten çıkarılacak"

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:50

Airporthaber yazarı ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık,THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal'ın pandemi sürecinde sır gibi saklanan bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. İddiaya göre, görüşmede THY, maaşları 2018 yılı ücretlerine döndürülmesini ve bu şekilde 2022 yılına kadar devam edilmesini istedi ancak sendika bu talebi kabul etmedi.

Aycı ile Tatlıbal tekrar masaya oturduğunda ise anlaşma sağlandı ancak iddiaya göre Aycı bir gün sendikaya anlaşmanın tam aksinde bir belge gönderdi.

Kıdık'ın "İlker Aycı’nın çalışanlar üzerinde baskısı, mobingi devam ediyor.Bir önceki gün sendikaya destek için giden pilotlar bir bir tespit ediliyor. Çıkan Ağustos programları iptal ediliyor ve uçuşlardan alınıyor. Öğreniyoruz ki bu pilotlar işten çıkartılacak" ifadeleri yer alan yazısı şöyle:

"Aylar önce THY yönetim kurulu başkanı İlker Aycı pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları paylaşmak için sendika başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile bir görüşme yapıyor. Sır gibi saklanan bu görüşmenin ardından THY kanadından ve sendikayı temsilen yöneticiler bir araya geliyor.

Anlaşma sağlanamıyor. THY, maaşları kuşa çevirmek için 2018 yılı ücretlerine dönmek ve bu şekilde 2022 yılına kadar devam edilmesini öneriyor. Sendika maaşlardan indirime kısmen evet diyor ve fakat belli oranlarda diretiyor, maaşları 5 bin TL ve altında alanlar için indirime kesinlikle karşı çıkıyor. İşten çıkartmalar hangi mazeretle olursa olsun anlaşma çerçevesinde durdurulacağı garantisi isteniyor.

Anlaşmaya varılamıyor ve sonuçta İlker Aycı ile Ali Kemal Tatlıbal tekrar masaya oturuyor.

Uzun süren müzakereler neticesinde Temmuz ayı zammı alınıp sonra da THY’nin istediği maaş indirimine onay çıkıyor. Bu indirimler pilotlarda farklı diğer çalışanlarda farklı bir şekilde olacak gibi kabul ediliyor.

El sıkışılıyor ve resim çektiriliyor ve İlker Aycı’nın dudaklarından şu sözler dökülüyor. “Fotoğrafı Ali KIDIK’a gönderelim herkes oradan öğreniyor, bu anlaşmayı da oradan öğrensin” diyor.

Fotoğraf bize ulaşıyor ve biz de müjdeli haberi THY çalışanları ile paylaşıyoruz.

Sabah oluyor, ama ne sabah. Günlerden Perşembe ve Kurban Arefe’si.

İlker Aycı o gece nasıl bir rüya gördü bilinmez ama bir gece önceki söylediklerinin tam tersine ve tamamen kendi yorumuna dair bir belge gönderiyor sendikaya.

Sendikanın belgeyi imzalaması isteniyor. Tamamen çalışanların aleyhine olan bu anlaşma sendika tarafından kabul görmüyor. İlker Aycı’ya birebir yapılan toplantıda varılan anlaşmaya uygun hareket etmesi uyarısı gönderiliyor.

İlker Aycı “arkadaşlarım kabul etmiyor” şeklinde ipe un serecek bir cevap gönderiyor sendikaya.

İlker Aycı’nın çalışanları zerre kadar düşünmeyen teklifi kabul görmeyince konu Airporthaber'de okuyucular ile paylaşılıyor.

İlker Aycı, insan kaynakları aracılığıyla bir açıklama yayınlatıyor. Oysa bugüne kadar tüm açıklamalar, gazetelerde, TV’lerde İlker Aycı tarafından yapılırken bu kez günah keçisi sürülüyor meydana.

Velhasıl bayram yapmak isteyen THY çalışanları zehir solumaya başlıyor. İlker Aycı’da gönül rahatlığı ile savaş kazanmış komutan gibi kurban kesmeye gidiyor.

Ve İlker Aycı’nın çalışanlar üzerinde baskısı, mobingi devam ediyor.

Bir önceki gün sendikaya destek için giden pilotlar bir bir tespit ediliyor. Çıkan Ağustos programları iptal ediliyor ve uçuşlardan alınıyor.

Öğreniyoruz ki bu pilotlar işten çıkartılacak.

Eğer Cumhurbaşkanı müdahale etmezse köprünün altından geçen su sürekli bulanık akacak. THY’nin geleceği ile oynayanlar, çalışanları motive etme yerine mobbing uygulayan yöneticiler havacılık emniyetini bir kenara atmış durumda.

Bakalım çalışanların hakları konusunda sendika nasıl bir tavır alacak?"