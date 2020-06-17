"THY'de uçak başına iki müdür düşüyor"

17 Haziran 2020 Çarşamba, 12:54

İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile AKP içindeki atama kıyaklarından birini daha duyurdu.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın oğlu Ümmet Şenocak, THY Özel Kalem Operasyon Müdürü görevine atandı.

ADAMLAR HER GÜN MÜDÜRLÜK ÜRETME DERDİNDE

Kıdık, “THY batma noktasına gelmiş, adam müdür atama derdinde” diyerek tepki gösterdi.

Kıdık’ın paylaşımı şöyle;

"THY batma noktasına gelmiş, adam müdür atama derdinde. İşin ucunda Ak Parti il başkanı Bayram Şenocak olunca bu atama alelacele ve sessizce yapılmalı. Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak’ın oğlu Ümmet Şenocak THY Özel Kalem Operasyon Müdürü oldu. O müdürlük ne iş yapacaksa. Biz THY’de müdürlükler azaltılsın, tasarruf olsun her uçulan ülkeye birer müdür şehirlerine şef makamı verin derken, adamlar her gün müdürlük üretme derdinde. THY müdür üretme fabrikası gibi"