THY’den ‘bilet değişikliği’ duyurusu
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını kaynaklı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler nedeniyle, pandemi öncesi planlanmış uçuşların iptalinden dolayı “yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır” duyurusunda bulundu.
Havacılık sektörünü küresel ölçekte durma noktasına getiren koronavirüs salgınında hava yolu şirketleri ciddi oranda etkiledi.
THY'de pandemi öncesinde planlanan seferler, ülkelerin virüs kaynaklı aldıkları yasaklarla birlikte iptal edilmek zorunda kaldı. Uçuşları iptal olan yolcular merakla yasakların sona ereceği günü beklerken, THY konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruda bulundu.
“YENİ PLANLAMALAR EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAKTIR”
THY’den yapılan duyuruda, “Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerini ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz” açıklamasına yer verildi.
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