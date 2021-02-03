THY'den Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yolcularına uyarı
Türk Hava Yolları (THY), Suudi Arabistan'ın, bazı ülkelerde son 14 gün içerisinde bulunan yolcuların bugün saat 21.00'den itibaren Suudi Arabistan'a girişlerini askıya aldığını duyurdu.
THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın yeni karar aldığı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye, Arjantin, Endonezya, BAE, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Pakistan, Brezilya, Portekiz, Birleşik Krallık, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan ve Japonya'da son 14 gün içerisinde bulunmuş ve ilgili ülkelerden uçuş yapan yolcuların, bugün saat 21.00 itibarıyla Suudi Arabistan'a girişlerinin askıya alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Son 14 gün içerisinde bu ülkelerden birinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve aile üyeleri söz konusu uygulamadan muaf olup Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde ülkeye kabul edilecektir." denildi.
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