THY’den tam kapanma ile ilgili açıklama
Türk Hava Yolları (THY) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı.
Kararın ardından Twitter hesabından bir duyuru yapan THY açıklamada şunları ifade etti:
"29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir."
Yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/9JGi6sAsG2— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 26, 2021
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