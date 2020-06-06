THY'den uçuş planlamalarıyla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY) uçuş planlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. THY'den yapılan açıklamada, ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişikliklerin, seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine veya son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2020 Cumartesi, 19:30
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Türk Hava Yolları (THY) ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişikliklerin, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine veya son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini belirtti.

THY, resmi Twitter hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.

Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."


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