THY'den yeni 'ikram' kararı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlayacaklarını açıkladı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram verileceğini açıkladı.
Ekşi, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Uçakta ikramları özlediniz değil mi?
Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile."
Uçakta ikramları özlediniz değil mi?— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 17, 2021
Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.
Konfor ve emniyet ile ??
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