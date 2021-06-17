THY'den yeni 'ikram' kararı

17 Haziran 2021 Perşembe, 18:26

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram verileceğini açıkladı.

Ekşi, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uçakta ikramları özlediniz değil mi?

Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile."