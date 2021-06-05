THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan normalleşme dönemi açıklaması

05 Haziran 2021 Cumartesi, 13:10

THY'nin, 4 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği 863 uçuşla son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşmasıyla ilgili açıklama yapan Aycı, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Aycı, "Aynı anda bulutların üzerinde olan THY uçaklarının sayısı arttıkça mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımızla çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki Türkiye’nin Türk Hava Yolları güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor." değerlendirmesini yaptı.



2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan ve dün gerçekleştirdiği 863 uçuşla son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısını aşan THY, 2020'yi Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bırakmıştı.



Salgın nedeniyle 2020'de, 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz eden ve yolcu sayısında yüzde 62 ile en az düşüş yaşayan şirket, network taşıyıcılar arasında yüzde 71'le en yüksek doluluk oranına sahip olmuştu.



TURKİSH CARGO

2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,6 olan pazar payını 4,8'e yükselten ve yine sektörün en başarılı markaları arasında yer alan Turkish Cargo, sektör ortalamasının yüzde 63,4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82,2'ye ulaşmıştı.



Turkish Cargo, kargo uçağı filosuna ek olarak THY'nin 18 adet yolcu uçağını da kargo taşımalarında kullanıyor.

