THY'den yolculara önemli uyarı
İç hat uçuşlarına başlayan THY, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle, havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendiğini duyurdu.
İç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.
Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan THY:
"Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.
Video Haberler
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler