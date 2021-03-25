THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı
Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.
THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi.
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