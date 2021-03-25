THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2021 Perşembe, 17:31
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THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.


İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

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