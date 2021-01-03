THY’nin kargo uçağı acil iniş yaptı
Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre Turkısh Cargo’nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı bu sabah saat 08.40’ta Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra ise beklenmedik bir şekilde uçak, kuş sürüsüne girdi. Yaşanan durum nedeniyle kargo burun kısmında hasar meydana gelen uçak, tekrar Atatürk Havalimanı’na dönme kararı aldı.
Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçen uçağın pilotu, gerekli izni aldıktan sonra yaklaşık 30 dakika Marmara Denizi üzerinde tur atıp yakıt boşaltarak iniş ağırlığına ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.
Seferden çekilen uçak ise hasar tespit ve gerekli bakımlar için teknik hangara çekildi.
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