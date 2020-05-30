Ticaret açığı yüzde 67 arttı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Nisan ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41.4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı da yüzde 67 artarak 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında yüzde 84.9 iken 2020 Nisan ayında yüzde 66.3’e geriledi.

Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 13.7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artışla 69 milyar 205 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı da yüzde 102.3 artarak 17 milyar 543 milyon dolara çıkarken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87.4’ten yüzde 74.7’ye geriledi.

Ayrıca yılın ilk 4 ayında tüketim malı ithalatı yüzde 10.4 artarak 7.2 milyar dolara çıktı. Yine ilk 4 ayda 5.5 milyar dolarlık da altın ithal edildi. Geçen yılın aynı döneminde rakam 3.2 milyar dolardı.