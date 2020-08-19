Ticaret Bakanı'ndan 'fuar' açıklaması

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:31

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuarlarda 1 Eylül'den itibaren yeni düzenlemeler olacağını duyurdu.

Pekcan, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları dedi:

"COVID-19 nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.

Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak.