Ticaret Bakanlığı bir personeline tam 140 bin 595 TL aylık maaş ödemiş
Ticaret Bakanlığı'nda tasarım desteği kapsamında bir personele aylık 140 bin 595 TL maaş ödendiği ortaya çıktı. CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, söz konusu personelin açıklanmasını istedi.
Sayıştay’ın Ticaret Bakanlığı’yla ilgili raporunda, tasarım desteğiyle ilgili çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre; Bakanlık, tasarım desteği kapsamında bir personele aylık 140 bin 595 TL maaş ödüyor.
CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Türkiye’de hiçbir kamu görevlisine ödenmeyen bu aylık maaşı alan personelin kim olduğunun açıklanmasını istedi.
'MİLLETE IBAN NUMARASI BİR PERSONELE 140 BİN TL'
Bu duruma tepki gösteren CHP'li Sümer’in açıklaması şöyle:
Ekonominin neden bu kadar kötü olduğunu gösteren bir örnek de ne yazık ki Sayıştay Raporunun Ticaret Bakanlığı ile ilgili kısmında ortaya çıkmıştır. Millete IBAN numarası veren, esnafı, asgari ücretliyi yaşam derdine mahkum eden iktidar bir kişiye 140 bin lira aylık maaş öderken ne yazık ki hiç vicdanı sızlamamış. İşin daha vahim yanı aslında maaş belirlenirken de yasal olarak bir üst sınırın olmaması. Sayıştay raporları her ne kadar bilgileri gizler şekilde hazırlansa dahi birçok konuda devletin ekonomisinin ne denli hoyratça kullanıldığı görülmektedir. Özellikle yurt dışı desteklemeleri adı altında yandaş firmalar on binlerce dolar desteklenmiş, çalışanlar üzerinden fahiş fiyatlı maaşlar belirlenmiş ve bu durum halen devam etmektedir."
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