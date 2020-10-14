Ticaret Bakanlığı'ndan 'Kalyon Holding' açıklaması: Yerli firmaları destekliyoruz

14 Ekim 2020 Çarşamba, 15:38

İktidara yakınlığıyla bilinen ATV, Ahaber ve Sabah’ın sahibi Kalyon İnşaat, Bursa Yenişehir Demiryolu Hattı yapım işini 9 milyar 449 milyon lira karşılığıyla aldı. Resmi Gazete’de ise ihale bedeli kadar tutarın vergiden istisna tutulduğu ortaya çıktı.

YERLİ FİRMALAR DESTEKLENMİŞ

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, Kalyon Holding’e uygulanan vergi istisnası, “Uluslararası katılıma açık kamu ihalelerinin, istisna sağlamak suretiyle yerli firmalarımızca yüklenilmesinin desteklenmesi ve bu sayede, ülkemizden döviz çıkışının engellenmesi amaçlanmaktadır” şeklinde savunuldu.

Açıklamada, “Herhangi bir kuruma, şirkete veya kimseye dayanağını açıkça Anayasa ve kanunlardan almayan bir vergi istisnası veya muafiyeti tanınması mümkün değildir” denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Uluslararası katılıma açık kamu ihalelerinin, istisna sağlamak suretiyle yerli firmalarımızca yüklenilmesinin desteklenmesi ve bu sayede, ülkemizden döviz çıkışının engellenmesi amaçlanmaktadır. Müracaatlar kapsamında sunulması zorunlu olan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde mevzuat kapsamında öngörülen şartları sağlamayan hiçbir faaliyet için Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri (VRHİB) düzenlenmemektedir. İddialara konu şirket de firmaları adına VRHİB düzenlenmesi talebi ile Bakanlığımıza müracaat etmiştir ve yapılan incelemelerde firma için bu belgenin düzenlenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Belgenin geçerlilik süresi ve sözleşmenin tutarı ile sınırlı olmak üzere Vergi, Resim, Harç İstisnası uygulanmaktadır. VRHİB’ne konu işin gerçekleşmemesi durumunda ise istisna uygulanan vergi, gecikme faizi ve cezasıyla birlikte geri alınmaktadır.”

“DAYANAĞINI ANAYASA VE KANUNLARDAN ALIYOR”

"İlgili Kanuna göre ihale bedeli ne olursa olsun 2020 yılında düzenlenen bir sözleşmeden alınabilecek en yüksek damga vergisi istisnası tutarı 3 milyon 239 bin TL olup, VRHİB kapsamında en fazla bu tutara kadar istisna uygulanabilmektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Firmaların bu üst limit dahilinde ne kadarlık bir damga vergisi istisnasından yararlandığı ise belge süresinin sonunda belli olmaktadır. Mevzuatta hüküm altına alınan şartlara uygun olarak yapılan tüm müracaatlar neticesinde de talep sahibi yerli firmalara hiçbir surette imtiyaz ve ayırım yapılmaksızın VRHİB düzenlenmektedir. Bu kapsamda yıllık ortalama 1200 adet VRHİB düzenlenmekte ve tanzim edilen tüm belgeler son derece şeffaf bir şekilde her ay Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İddialara konu olan firma adına uygulanan istisnaya mesnet teşkil eden VRHİB de bu belgelerden yalnızca biri olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tanzim edilmiştir. Bu çerçevede 9 milyar 449 milyon lira yüklenilen işin faaliyet değerini göstermekte olup söz konusu şirkete yönelik bu tutarda bir vergi ve harçtan vazgeçildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir kuruma, şirkete veya kimseye dayanağını açıkça Anayasa ve kanunlardan almayan bir vergi istisnası veya muafiyeti tanınması mümkün değildir."