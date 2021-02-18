Ticaret Bakanlığı’nın perakendeyi yeniden yapılandıran tasarı teklifi sektörü böldü

18 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Yıllardır yılan hikâyesine dönen perakende sektörünü düzenleyecek yasa teklifi yine gündemde. Perakende sektöründe yeni bir tartışma başlatan teklif, esnafı korumak amacıyla zincir marketlere yönelik bazı düzenlemeler getiriyor. Üretim yapan küçük işletmelerin desteklediği düzenlemeye karşı, zincir marketler ise tepkili.

Sektör temsilcilerinin önerilerini Ticaret Bakanlığı’na göndermeye başladığı “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı”nda yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

- Hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1’i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak.

- Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak.

- Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek.

- Küçük esnafı korumak amacıyla zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

Tasarıya yönelik sektör temsilcilerinin açıklamaları ise devam ediyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) de bir açıklama yaparak “zincir market düzenlemesi” olarak da bilinen teklifle ilgili görüşlerini açıkladı. TÜRKONFED, KOBİ’lerin gelişmesinin önündeki en büyük engelin alacaklarını zamanında alamamaları olduğunu belirtti. TÜRKONFED, ödeme süresinin 30 gün ile sınırlı tutulması kararını desteklediklerini belirterek “Ödeme süresinin diğer tüm ürünler için de 60 günü aşmamak kaydıyla sınırlandırılmasını öneriyoruz” dedi. TÜRKONFED’in market markası ile fason üretilen ürünlere de sınır getirilmesi istendi.

KAYIT DIŞI ARTAR

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve en büyük zincir market BİM’in İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç ise Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, teklifin aceleye getirildiğini söyledi ve “Bu tasarılar, kayıt dışını artırır, istihdamı düşürür, enflasyonu artırır, perakende de gelişimi durdurur. Yasa ile kimin neyi satıp neyi satmayacağına müdahale ediliyor. Tüketici bu işe ne der diye soruldu mu bilemiyorum” yorumunu yaptı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, zincir marketlerde elektronik ve mobilya gibi ürünlerin satışını engeleyecek düzenlemeyi doğru bulduklarını ve yıllardır bu yasayı beklediklerini belirtti.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları (AYD) Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise “AVM’lerdeki marketlerin bu kanundan istisna tutulmasını istiyoruz. Kazanılmış hakları var. Tasarıda AVM yapımına sınır var, metrekare ile ilgili düzenlemeler var, biz hepsini destekliyoruz” dedi.