Tiger Woods kazayı hatırlamıyor

09 Nisan 2021 Cuma, 23:04

Yaklaşık iki ay önce Los Angeles’da geçirdiği trafik kazası sonrasında vücudunda kırıklar olan Tiger Woods’un kazaya ilişkin herhangi bir şey hatırlamadığı ifade edildi. ESPN’de yer alan haberde, Los Angeles County Şerif Departmanı’ndan Kyle Sullivan’ın raporuna yer verildi. Sullivan’ın Woods ile görüştükten sonra hazırladığı raporda ünlü golfçünün kazayı hatırlamadığı ve kendisini Florida’da sandığı kaydedildi. Woods’un ayrıca kazadan önceki gün yapılan fotoğraf çekiminden sonra yaşanan hiçbir şeyi hatırlamadığı ve o gece alkol ya da reçeteli bir ilaç kullanmadığı ifade edildi.

“KAZA ÖNLENEBİLİRDİ”

Los Angeles County Şerif Departmanı’ndan Michael Downing’in hazırladığı raporda ise kazanın önlenebileceği belirtildi. Woods’un kullandığı araca ait kara kutudan alınan veri analizine göre Amerikalı golfçünün frene basmadığı ifade edildi. Aracın şeridi takip etmesine rağmen Woods’un hızını düşürmediği kaydedilirken frenleri kullanması halinde kazanın meydana gelmeyeceği belirtildi.