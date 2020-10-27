TİHV raporu: 24 kişiye ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gözaltısı! 1346 kişiye işkenceli gözaltı

27 Ekim 2020 Salı, 02:00

TİHV Dokümantasyon Merkezi tarafından hazırlanan, 1 Ocak – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında “İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlükleri İhlal Raporu” yayımlandı. “Türkiye’nin mevcut koşullarında giderek ağırlaşan insan hakları sorunumuzun aynı zamanda bir demokrasi sorunu olduğunu gösteriyor” notu düşülen raporda 2020 yılının ilk 8 ayına ilişkin ihlaller şöyle sıralandı:

- 38 gazeteci ve 1 yazar gözaltına alındı. 17 gazeteci tutuklanırken 9 gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 53 habere, 75 internet sitesine, 2 internet sayfasına ve 5 sosyal medya hesabına, 59 internet içeriğine ve 143 internet adresine erişim, mahkeme kararlarıyla engellendi. Basılmamış olan bir kitap mahkeme kararıyla yasaklandı.

- “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla en az 24 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 1 kişi 5 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

- En az 637 barıs¸c¸ıl toplantı ve go¨steriye kolluk gu¨c¸lerinin mu¨dahalesi sonucunda 1346 kis¸i is¸kence ve digˆer ko¨tu¨ muamele niteligˆinde uygulamalara maruz kalarak go¨zaltına alındı, 54 kis¸i yaralandı ve 1’i c¸ocuk olmak u¨zere 9 kis¸i de tutuklandı.

- Belediye bas¸kanı, belediye meclisi u¨yesi ve muhtarlardan olus¸an yerel yo¨netimlere sec¸ilmis¸ 79 kis¸i go¨zaltına alındı, 16’sı tutuklandı. 14 belediye başkanının yerine kayyım atandı.

- Haklarındaki kesinles¸mis¸ mahkeme kararlarına dayanarak vekillikleri du¨s¸u¨ru¨len 3 milletvekili tutuklandı.