TikTok, uygulamanın yasaklandığı Hindistan'daki iş gücünü azaltma kararı aldı
Hindistan’ın Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a yasak getirmesi üzerine sosyal medya platformu, Hindistan’daki iş gücünü azaltma kararı aldığını bildirdi.
TikTok'tan yapılan açıklamada, "Gelecek 7 aya ilişkin sorunun çözümü anlamında hükümetten geri bildirim olmadığı göz önüne alındığında, Hindistan’da iş gücümüzü üzüntüyle azaltmaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.
Yerel basındaki haberde de TikTok'un bağlı olduğu şirketin Hindistan’da 2 bin çalışanı bulunduğu, yüz milyonlarca eğitimcinin, hikaye anlatıcısının ve sanatçının yer aldığı platformun ülkede yeniden kullanılmasını umduğu belirtildi.
118 MOBİL UYGULAMAYA ÖNCEDEN YASAK GETİRİLMİŞTİ
Hindistan'da 29 Haziran 2020'de aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.
Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirilmişti.
HİNDİSTAN İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran 2020'de 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise aynı gün yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" söylemişti.
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