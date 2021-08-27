TikTok videosu çeken kadın 400'den fazla erkeğin tacizine uğradı
Pakistan'ın Lahor kentindeki bir parkta TikTok videosu çeken genç bir kadın 400'den fazla erkekten oluşan bir kalabalığın cinsel tacizine maruz bırakıldı.
Akıllara durgunluk veren saldırı, Lahor'un Büyük İkbal Parkında gerçekleşti. Parkta arkadaşlarıyla TikTok videosu çeken bir kadın güpegündüz yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Saldırganlar genç kadını aralarına alıp tartakladı, kıyafetlerini yırtarak tacize devam etti.
Pakistan polisi, tacize katılan yüzlerce kimliği belirsiz erkeğin bulunması için soruşturma başlattı.
EŞYALARINI DA ÇALDILAR
Saldırıya uğrayan kadın polise yaptığı açıklamada, “Kalabalık beni dört bir yandan o kadar çekiştirdi ki kıyafetlerim yırtıldı. Havaya fırlatıldım. Bana vahşice saldırdılar” dedi. Kadın ayrıca kalabalığın parasını, küpelerini ve telefonunu da çaldığını sözlerine ekledi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı faillerin kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleriyle tespit edildiğini, saldırıyla ilgili tutuklamaların yapıldığını söyledi.
KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ ALTINCI ÜLKE
Pakistan Halk Partisi başkanı Bilawal Butto Zerdari, olayın her Pakistanlıyı utandırması gerektiğini ve toplumdaki çürümeye işaret ettiğini söyledi.
Thomson Reuters Vakfı'na göre Pakistan, kadınlar için dünyanın en tehlikeli altıncı ülkesi. Karaçi merkezli Tecavüze Karşı Savaş örgütü, tecavüz vakalarının %3'ünden azının mahkumiyetle sonuçlandığını öngörüyor.
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