TikTok videosu çekerken canından oldu

22 Ağustos 2021 Pazar, 15:25

İstanbul Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirmişti.

Cansız bedeni İstanbul’dan memleketi Mardin’e getirilen Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Midyat ilçesinde toprağa verildi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Havalandırma boşluğu için ucuz bir plastiğin çatıya konulduğunu aktaran Genç kızın amcası Nebi Doğan, “Çatıda insanın bir işi olur, kiremit düşer, kiremit bozulur. Orada müteahhidin de büyük kusur var. Peşinin bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz kırılıp 9’uncu kattan yere düşüyor. Oranın üzerine bir sac, sağlam bir şey konulması lazımdı” dedi.