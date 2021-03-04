TikTok'a rakip uygulama geliyor: 'YouTube Shorts'
YouTube, 'kısa video paylaşım özelliği' bulunan YouTube Shorts'u ABD'de kullanıma sundu. TikTok'a rakip olacağı düşünülen uygulamanın, kısa süre içerisinde küresel çapta kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.
YouTube, kısa video paylaşım özelliği bulunan yeni platformunu ABD'de kullanıma açtı. YouTube Shorts adı verilen platformun, son dönemde yükselişte olan TikTok'a rakip olacağı düşünülüyor.
Özelliğin şimdilik beta test aşamasında olduğu belirtilirken, yakın zamanda dünya çapında kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.
Uygulamada, tıpkı TikTok'taki gibi, dikey olarak 1 dakikalık videolar çekilip paylaşılabiliyor.
YouTube Shorts'un beta sürümünün şu anda 3.5 milyardan fazla görüntülemeye sahip olduğu belirtildi.
Uygulamanın küresel çapta kullanıma ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.
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