TikTok'a yeni bir özellik geliyor

16 Mayıs 2021 Pazar, 14:43

Çin'in en büyük sosyal medya platformları arasına giren TikTok, yakında bir bölüme ve özelliğe daha kavuşacak.

Müşteri potansiyelini kullanmak isteyen ByteDance, TikTok platformunu da e-ticarete adapte etmeye hazırlanıyor. Facebook, Instagram ve türevlerinde de görüldüğü gibi yakında TikTok'ta da satış kanallarını kullanmaya başlayacak.

Chip'in aktadığı habere göre bu şirketin ilk hamlesi değil.TikTok'un ana şirketi olan ByteDance, 2019 yılında çevrimiçi alışverişi sosyal medya uygulamasına getirmeye çalışmıştı. Ancak burada kurulmaya çalışılan ortaklıklarda yol alamayan Çinli şirket, sonrasında bu düşünceyi askıya almıştı. Şimdi ise görünüşe göre anlaşmalar sağlanmış ve artık TikTok da satış arenasına girecek.

Şu an TikTok'taki alışveriş bölümü deneme sürecinde. Deneme sürecinin ne kadar süreceği şimdilik bilinmiyor. Süreç tamamlandıktan sonra ise ülke ülke kullanımına başlanacak ve bununla beraber yeni iş ortaklıklarının da önünün açılması bekleniyor.