TikTok'taki 'pasaport' videosu için gözaltına alınmışlardı, karar verildi
Sosyal medya hesaplarından Türk pasaportunu aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ö. (23) ve N.Y. (23) hakkında karar verildi.
K.Ö. ve N.Y. TikTok isimli sosyal medya uygulamasında 25 Nisan'da 'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' başlığı adı altında paylaştıkları videoda pasaportu bardak altı, fırın eldiveni ve kitap ayracı gibi yerlerde kullandığı görüldü. Gözaltına alınan iki kişi emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
VATANINI MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ
Burada savcılığa ifade veren şüpheli K.Ö.’nün "Bu paylaşımı korona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağı’nı aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür dileriz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağına hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastım yoktur" dediği öğrenildi.
Şüpheli N.Y. de suç kastının olmadığını, videoyu pandemi döneminde çektiklerini ifade ederek "Vatanını ve milletini seven insanlarız" dedi. Savcılık, şüphelileri 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI
Hakimlik de şüpheliler K.Ö. ve N.Y. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.
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