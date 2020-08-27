TikTok’un CEO'su istifa etti

27 Ağustos 2020 Perşembe, 11:03

Mayıs ayında TikTok'un CEO'su olarak göreve başlayan Kevin Mayer istifa ettiğini açıkladı.

CNN’de yer alan habere göre; Mayer istifasını çalışanlara gönderdiği mektup ile açıkladı.

Mayes, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ortamın keskin bir şekilde değiştiği son haflarsa, kurumsal yapısal değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun, TikTok'un küresel rolü için ne anlama geldiği konusunda düşünme fırsatı buldum. Çok yakında bir çözüme ulaşmayı umduğumuz için, şirketten ayrılmaya karar verdiğimi hepinize bildirmek istedim."

TikTok sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise Mayer’in kararına saygı duyulduğu belirtildi.

Mayıs ayında TikTok'un CEO'su olan Mayes TikTok'un sahibi olan ByteDance'in de COO'su olarak görev yapıyordu.



Disney’in üst düzey yöneticilerinden biriyken dört ay önce TikTok’un başına geçen Mayer’in ABD yönetimiyle olan krizi çözme noktasında aktif rol oynadığı biliniyordu.