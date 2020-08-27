Amazon'un sahibi Jeff Bezos, serveti 200 milyar doları aşan ilk insan oldu

27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:36

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos corona virüs sürecinde servetine servet kattı.

Forbes'ta yer alan habere göre, Bezos'un kişisel serveti 200 milyar doları aştı. Aynı habere göre, Bezos 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olmayı başardı.

Bezos'un kişisel servetindeki bu artış Amazon hisselerinde yaşanan yüzde 2'lik artış sonrası yaşandı.

Amazon hisselerinin çarşamba öğleden sonra yüzde 2 oranında artmasıyla birlikte Bezos’un de net serveti 4,9 milyar dolar artarak 200 milyar doları geçti.

Bezos bu artış sonrası yaklaşık 205 milyar dolarlık servetin sahibi oldu. Bezos’un ardından dünyanın en zengin kişisi 116,1 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates oldu.

1 Ocak 2020’de kişisel serveti yaklaşık 115 milyar dolar olan Bezos, aradan geçen 8 aylık süreçte servetine yaklaşık 90 milyar dolar daha eklemeyi başardı.

Eski eşi MacKenzie Scott’tan ayrılırken Amazon hisselerinin bir kısmını veren Bezos bu boşanma gerçekleşmeseydi 267,6 milyar dolarlık servetin sahibi olacaktı.