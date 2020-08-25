"TikTok fenomeni" Gökhan Özbolat canlı yayında kadına şiddet uyguladı

25 Ağustos 2020 Salı, 08:32

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat isimli erkek instagram canlı yayınında sevgilisini darp görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Bu videoların eski olduğunu savunan Özbolat, yaptığı açıklamada, "Aldatılma olayı vardı bilip bilmeden paylaşıp yazıp durmayın" dedi.

Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı canlı yayında bir kadına hakaretler yağdırarak darp eden kişinin tutuklanması için sosyal medyada tepkisini gösterdi.

ŞİDDETE BAHANE ÜRETTİ

Saldırgan Özbolat ise yaptığı açıklama ile uyguladığı şiddeti aklamaya çalıştı. Aldatıldığını öne süren Özbolat şunları söyledi:

"Haberlere itimat etmeyin, eski videodur. Aldatırken yakalamıştım kafam güzeldi. Aylar sonra gönlünü aldım. Hala da arkadaş olarak görüştüğüm kişi beni de kimseyi de rahatsız etmeyin. Düşmanlarım yaydı beni sıkıntıya sokmak için... Aldatılma olayı vardı, bilip bilmeden paylaşıp yazıp durmayın. Gazete va haberlerden haberim var. TikTok'tan da herkes yazıp arayıp durmasın."