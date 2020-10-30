Tim Cook: 'Heyecan verici yeni ürünler duyuracağız'

30 Ekim 2020 Cuma, 14:42

Heyecan verici yeni ürünlerini 2020 yılında tanıtacaklarını duyuran Cook, ne gibi ürünlerin tanıtılacağını dair detay vermedi.

Bir süredir yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bilinen Apple'ın bugüne dek piyasaya sürdüğü MacBook'lardan farklı olacağı biliniyor.

Şirket, ilk kez kendi üretimi olan Apple Silicon işlemcili bir dizüstü bilgisayar geliştiriyor. Bu neden Cook'un açıklamalarına, göre tanıtılacak yeni ürünlerden birinin dizüstü bilgisayar olabileceği öne sürülüyor.

Silicon işlemcili bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra şirketin bir süredir üzerinden çalıştığı, AirTags'i de tanıtması bekleniyor. Ürünün temel özelliği ise anahtar ya da saat gibi ürünlerin kaybolmasını engellemek. AirTags, kaybolan cihazları yön bilgisi vererek yerlerini gösterebilecek.