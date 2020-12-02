Time, 2020'nin en iyi albümlerini seçtiği listeyi paylaştı
Time dergisi, 2020'nin en iyi 10 albümünü seçtiği listeyi yayımladı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle karantinada geçen günlerde, birçok sanatçı yeni projelere imza attı. Time dergisi, 2020'nin en iyilerini paylaştığı listelerine yılın en iyi albümleri listesini de ekledi. İşte Time'a göre 2020'nin en iyi albümleri...
10. "Celia" - Tiwa Savage
9. "Miss Anthropocene" - Grimes
8. "We’re New Again - A Reimagining", Makaya McCraven
7. "Agüita", Gabriel Garzón - Montano
6. "Set My Heart on Fire Immediately" - Perfume Genius
5. "Eternal Atake" - Lil Uzi Vert
4. "Gaslighter" - The Chicks
3. "Fetch the Bolt Cutters" - Fiona Apple
2. "Ungodly Hour" - Chloe x Halle
1. "Folklore" - Taylor Swift
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