TIME, yaklaşık 100 yıllık tarihinde ilk kez kapaktaki logosunu değiştirdi

23 Ekim 2020 Cuma, 10:35

Time dergisinin ABD seçimleri için logosunu değiştirdiği 2 Kasım 2020 tarihli kapağı | Shepard Fairey

TIME'ın Genel Yayın Yönetmeni ve CEO'su Edward Felsenthal, kapak logosu ile ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin sonucundan dünyayı daha fazla şekillendirecek birkaç olay var. Amerikalılar, kendimize ait bir sıfırlama düğmesine ulaşma zamanının gelip gelmediğine karar verirken, bu sayı, 2020 kampanyasının kapanış günlerine ilişkin özel bir rapor içeriyor. TIME’nin ulusal siyasi muhabiri Molly Ball, '3 Kasım’da, bu son dört rahatsız edici yılın ne anlama geldiği sorusuna nihayet bir yanıt alacağız. Bu, hangi politika önerilerini izleyeceğimizle ilgili değil, toplum olarak hangi gerçeklikte yaşamaya karar verdiğimizle ilgili bir karardır' diyor.

Yaklaşık 100 yıllık geçmişimizde ilk kez, ABD baskımızın kapağındaki logomuzu şu zorunlulukla değiştirdik: hepimiz oy kullanma hakkını kullanmalıyız. Yardımcı olmak için okuyuculara bu olağanüstü yılda nasıl güvenli oy kullanacaklarına dair bir rehber sağladık. Kapaktaki sanat eseri daha önceden çalışmaları ile iki kez TIME kapağı olan Shepard Fairey'e ait. Fairey, 'Portredeki özne bir pandemi sırasında demokrasiye ilave zorluklar olduğunu bilse de, kişi oy vererek sesini ve gücünü kullanmaya kararlıdır.'"