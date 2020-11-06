Timur Selçuk'un son mesajı...
Usta sanatçı, piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Selçuk'un yaşamını yitirmeden bir süre önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
"Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "İspanyol Meyhanesi", "Bugün Yarın Daima" gibi unutulmaz şarkılara imza atan piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.
SON MESAJI
Timur Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı. Selçuk videoda şu ifadeleri kullandı:
"Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz, olabilir ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, her sonbahar, her kış, her yaz gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun" dedi.
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