06 Kasım 2020 Cuma, 12:19

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan müzik hayatında 50 yılı geride bırakan Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir Datça'da yaşayan sanatçının vefat haberini Datça Belediyesi, "Büyük usta Timur Selçuk'u kaybettik. Bize armağan ettiği muhteşem eserler için minnetlerimizi sunuyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" diyerek duyurdu.

Türk müziğinin duayeni piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip saat 14.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği açıklandı.

DİSK: SESİ MEYDANLARDA YANKILANMAYA DEVAM EDECEK

"İşçi sınıfına selam", "1 Mayıs Marşı", "Nereye Payidar?" gibi unutulmaz eserlere de imza atan Timur Selçuk'un ardından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) şu mesaj yayınlandı:

Büyük usta, büyük sanatçı, DİSK Kültür Merkezinin ve DİSK Korosunun kurucusu, Türkiye işçi sınıfının müzisyeni #TimurSelçuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sesi meydanlarda, grev ve direniş çadırlarında, yankılanmaya devam edecek"

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Timur Selçuk'un ardından şu mesajı yayınladı:

"Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim."

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Paris'teki Ecole Normale de Musique de Paris'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür. "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon muziği bestelemiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.



